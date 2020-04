Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (03.04.2020/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie in der TeamViewer-Aktie einen möglichen Krisengewinner ausgemacht. Aus dem positiven Momentum seit Ausbruch der Krise habe das Papier unmittelbar Kapital schlagen können. Lohn der Mühen sei ein neues Allzeithoch bei 38,75 EUR. Neue Rekordstände würden in diesen Tagen Seltenheitswert besitzen! Damit sei dem Technologietitel per Monatsschlusskurs zudem der Spurt über die Hochs bei 33 EUR gelungen - auf diesem Niveau habe die Aktie jeweils die letzten drei Monatshochs ausgebildet. Der Aufwärtstrend der Aktie sei also absolut intakt, zumal die Trendfolger MACD und Aroon den Spurt auf ein neues Rekordlevel untermauern würden. Im "uncharted territory" jenseits des alten Allzeithochs (37,23 EUR) definiere nun die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses vom März das nächste Anlaufziel bei 42,93 EUR. Aber auch unter Risikoaspekten liefere die aktuelle Kursentwicklung Investoren eine wichtige Orientierungshilfe. So könnten Anleger - je nach Risikoneigung - den Stopp für bestehende Engagements auf das ehemalige Rekordniveau von 37,23 EUR oder aber auf das jüngste "swing low" vom 1. April (33,89 EUR) nachziehen, so die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:38,50 EUR +0,27% (03.04.2020, 09:00)