Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

35,20 EUR +4,14% (30.03.2020, 08:48)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (30.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) charttechnisch unter die Lupe.Um eine möglichst objektive Basis potenzieller Profiteure der Coronavirus-Krise zu schaffen, hätten die Analysten die 90 deutschen Standwerte aus DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) herausgefiltert, welche über die letzten sieben Wochen seit Beginn der Baisse über ein positives Momentum verfügen würden. Das sei ein echtes Ausschlusskriterium, denn es würden gerade einmal eine Handvoll Titel mit positiver Wertentwicklung seit Mitte Februar übrig bleiben. Einen besonderen Blick sei gegenwärtig die TeamViewer-Aktie wert, die jüngst nicht nur die 38-Tage-Linie (akt. bei 30,90 EUR), sondern auch die Hochs bei 33 EUR habe überspringen können. Letztere Weichenstellung sei besonders bemerkenswert, da das Papier auf dieser Basis jeweils die letzten drei Monatshochs ausgeprägt habe. Darüber hinaus bestätige der MACD den beschriebenen Ausbruch. Neue Rekordstände oberhalb der Marke von 37,23 EUR würden somit zu einem realistischen Szenario. Als Stop-Loss biete sich die o. g. Glättungslinie an, so die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:34,50 EUR +1,74% (27.03.2020, 17:35)