Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (29.09.2020/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) charttechnisch unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie habe zuletzt mit einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu kämpfen gehabt. Doch einem nachhaltigen Abschluss dieser oberen Umkehrformation hätten sich die Bullen erfolgreich widersetzen können. Solche versagenden Kursmuster seien häufig Katalysatoren für dynamische Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung. In diesem Kontext stelle der Titel aktuell eine absolute Schlüsselzone zur Disposition. So sei das Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Projektionen (42,81/42,93 EUR) nur der Auftakt zu einem massiven Barrierenbündel. Dieses speise sich zusätzlich aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 43,02 EUR) sowie dem seit Juli bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 43,20 EUR). Ein nachhaltiger Spurt über die angeführten Hürden hätte den zusätzlichen Charme, dass die Kursentwicklung der letzten Monate dann als trendbestätigende Flagge zu interpretieren wäre. Gelinge der Ausbruch, rücke also das bisherige Allzeithoch bei 54,86 EUR wieder in den Fokus. Auf dem Weg in diese Region würden die Hochs bei 46,91 EUR bzw. 48,50 EUR nennenswerte Etappenziele definieren. Als Stop-Loss biete sich im Ausbruchsfall indes das jüngste Verlaufstief bei 41,01 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:42,91 EUR -0,21% (29.09.2020, 09:10)