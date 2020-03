Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (05.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Dienst Zoom werde durch den Coronavirus-Ausbruch mehr genutzt. "Wir sehen definitiv einen Aufwärtstrend bei der Nutzung", habe Finanzchefin Kelly Steckelberg nach Vorlage aktueller Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz am späten Mittwoch gesagt. Davon liefe aber viel über die Gratis-Version. "Deshalb ist es viel zu früh zu sagen, ob wir dadurch langfristig mehr zahlende Kunden bekommen werden." Zoom habe in China als Reaktion auf die Coronavirus-Krise die Beschränkung auf 40 Minuten bei Gratis-Nutzung aufgehoben. Die Finanzchefin habe auch darauf verwiesen, dass Zoom angesichts der höheren Nachfrage zusätzliche Kapazitäten bereithalten müsse. Das drücke zunächst einmal auf die Profitabilität.Zoom-Chef Eric Yuan habe sich zugleich überzeugt gezeigt, dass Unternehmen auch nach dem Ende der Coronavirus-Ängste stärker als zuvor Videokonferenzen nutzen würden. Durch die aktuelle Situation hätten viele erkannt, wie nützlich sie seien: "Das wird die Landschaft dramatisch verändern."Spezialisten für Videokonferenzen stünden deswegen derzeit an der Börse hoch im Kurs. Dazu gehöre auch die Aktie von TeamViewer. Diese habe vor wenigen Tagen bei 37,23 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Dieses Niveau habe der Finanzinvestor Permira für einen Anteilsverkauf genutzt. Auch dieser Rückschlag sei inzwischen aber wieder weggesteckt worden. Am heutigen Donnerstag gewinne das Papier 1,9 Prozent auf 34,90 Euro. Damit sei TeamViewer der mit Abstand beste Wert des Tages im MDAX.Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 25 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2020)Mit Material von dpa-AFX