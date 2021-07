Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen dämpfe nach einem schwachen zweiten Quartal die Erwartungen für das laufende Jahr. Bei den Billings, einer Kennzahl für die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, und auch beim Umsatz selbst werde jetzt nur noch das untere Ende der bisher in Aussicht gestellten Spannen erwartet, wie TeamViewer am Donnerstag mitgeteilt habe. Im zweiten Quartal seien die Billings bereinigt um Währungseffekte um 18% und damit weniger als erhofft gestiegen.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Corona-Krise die bisherigen Nachfragetrends deutlich verändert habe. Während TeamViewer die meisten der neuen Abonnenten aus der ersten Welle des Lockdowns 2020 habe behalten können, sei das Volumen der einzelnen Vertragsverlängerungen im April und Mai niedriger gewesen als ursprünglich erwartet. Im Juni habe sich die Geschäftsdynamik deutlich verbessert, angetrieben von einem Wiederanstieg der Vertragsvolumina bei Verlängerungen sowie einem sehr starken Anstieg neuer Vertragsabschlüsse im Großkundensegment.TeamViewer habe letztendlich seinen Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt 2021, allerdings am unteren Ende der erwarteten Spannen für Billings und Umsatzerlöse.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link