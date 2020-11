Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

35,91 EUR +1,30% (10.11.2020, 09:07)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

35,35 EUR -1,39% (10.11.2020, 09:21)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (10.11.2020/ac/a/t)



Das Göppingen Unternehmen sei im dritten Quartal deutlich langsamer gewachsen als zu Hochzeiten der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Der Vorstand schätze die Aussichten allerdings weiter stabil ein und hebe seine Jahresprognose für die in Rechnung gestellten Umsätze leicht an.In den ersten beiden Quartalen sei TeamViewer deutlich schneller gewachsen, weil die Nachfrage nach Home-Office-Lösungen in der Corona-Krise stark gestiegen sei. Das Unternehmen biete u.a. Software für Fernwartung und Videokonferenzen an.Die TeamViewer-Aktie habe seit der Korrektur im Frühjahr bis Anfang Juli eine beeindruckende Rally hingelegt. Dann sei dem Papier aber die Luft ausgegangen und es sei eine ausgedehnte Korrektur gefolgt. Das charttechnische Bild würde sich erst durch einen Sprung über die 200-Tage-Linie zurück nach oben wieder aufhellen. Die TeamViewer-Aktie bleibe vorerst auf der Watchlist, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2020)