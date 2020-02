Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Es sei erneut ein rabenschwarzer Tag für die Börsen in Deutschland gewesen. Doch einzelne Werte würden mit einer positiven Kursentwicklung herausstechen. Zu diesen Titeln gehöre auch die im MDAX gelistete Aktie von TeamViewer, die aus dem Xetra-Handel mit einem Plus von 2,7% gegangen sei. Das Göppinger Unternehmen entwickele Software für Computer-Fernwartung und Videokonferenzen. Dies würden immer mehr Unternehmen nutzen, indem sie ihre Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten lassen würden, um so eine Virus-Ansteckung zu vermeiden, hätten Händler gesagt. Einige Investoren seien davon ausgegangen, dass TeamViewer von weniger Dienstreisen zugunsten anderer Kommunikationswege profitiere, habe es weiter geheißen.Am Dienstag sei die TeamViewer-Aktie noch kurzzeitig davon belastet worden, dass wegen zu hoch ausgewiesener aktiver latenter Steuern der vorläufige Jahresüberschuss 2019 nach unten habe korrigiert werden müssen."Der Aktionär" sehe die TeamViewer-Aktie weiter attraktiv bewertet. Anleger könnten weiter mit einem Stopp bei 25 Euro investiert bleiben. Zuletzt habe sich auch das Analysehaus RBC positiv geäußert und das Kursziel für das Papier von 30 auf 37 Euro erhöht, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link