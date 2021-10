Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,02 EUR -2,76% (25.10.2021, 09:55)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,00 EUR -1,89% (25.10.2021, 09:41)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (25.10.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Papier des Göppinger Unternehmens habe sich seit seinem Rekordhoch im vergangenen Juli bereits geviertelt und finde immer noch keinen Boden. Die Bären seien drauf und dran die wichtige Unterstützung an der 13-Euro-Marke zu reißen. Belastend auf den Aktienkurs würden sich auch die negativen Analystenstimmen wirken. Offensichtlich werde TeamViewer von Seiten der Experten nicht mehr viel zugetraut, nachdem der Konzern im vergangenen Jahr noch als Corona-Gewinner in den Himmel gelobt worden sei.TeamViewer werde weithin als Fernwartungsspezialist wahrgenommen, obwohl es auch andere Funktionen wie z.B. Videokonferenzen biete, die man typischerweise im Kontext der Fernarbeit brauche. Aus Sicht des "Aktionärs" sollte das Management von TeamViewer diese Funktionstiefe seiner Software viel stärker am Markt beleuchten.Eine weitere Möglichkeit zur Beschleunigung des Wachstums wäre die Einführung eines monatlichen Abonnements (aktuell biete TeamViewer nur jährliche Abos an). Die Beispiele von Zoom, Slack und Co würden zeigen, dass dieses Bezahlmodell sehr gut funktioniere und hohe Wachstumsraten verspreche. In diesem Kontext wäre zu überlegen, ob TeamViewer sich langfristig nicht zu einem reinen Cloud-Anbieter entwickeln möchte.Jede Krise sei letztendlich auch eine Chance. Das Teamviewer-Management sollte aus der schwachen Geschäftsentwicklung Schlüsse ziehen und seine Langfriststrategie anpassen oder zum Teil neu ausrichten. Derzeit sei die TeamViewer-Aktie kein Kauf, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link