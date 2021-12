(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (02.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Göppinger Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie finde auf ihrer rasanten Talfahrt weiter keinen Halt. Die allgemeine Schwäche der Technologiewerte und der anstehende Abschied aus dem marktbreiten europäischen Stoxx Europe 600-Index hätten am Donnerstag einen weiteren Kursrutsch auf ein historisches Tief ausgelöst. Zeitweise seien die Aktien erstmals unter 11 Euro gehandelt worden.Charttechnisch betrachtet drohe nun sogar ein Abrutschen in Richtung der 10-Euro-Marke. Der Abverkauf werde durch die Schwäche des Gesamtmarktes befeuert. Derzeit sei TeamViewer neben Scout24 der schwächste Titel im MDAX.Der Abstieg hänge mit der Kursschwäche von TeamViewer zusammen. Das Unternehmen komme nur noch auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,4 Milliarden Euro, was für die Mitgliedschaft im renommierten europäischen Index nicht mehr ausreiche. Der Abschied aus Stoxx Europe 600 sei für den 20. Dezember geplant.Besser bei den Anlegern sei die gestrige Meldung angekommen, dass die Managerin Sojung Lee Anfang Dezember als Präsidentin für die Region Asien-Pazifik (APAC) in das Unternehmen eintrete. Lee sei laut TeamViewer eine erfahrene Managerin mit großer Expertise beim Aufbau und bei der Führung leistungsstarker Teams.Der negative Newsflow höre bei TeamViewer nicht auf. Das Unternehmen brauche dringend einen Befreiungsschlag in Form von positiven Meldungen aus dem operativen Geschäft. Sonst drohe ein weiterer Abverkauf.Anleger meiden die TeamViewer-Aktie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2021)