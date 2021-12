XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (23.12.2021/ac/a/d)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer: MDAX-Flop 2021 mit -72,3% - AktiennewsEine rasante Talfahrt hat TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) hinter sich: Teure Sponsoringverträge im Fußball und der Formel 1 sorgten im März für die erste Prognosesenkung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nach zwei schwachen Quartalen habe TeamViewer Anfang Oktober nochmals deutlich nachkorrigieren müssen. Der Vorstand habe dabei auch die ambitionierten Mittelfristziele für 2023 kassiert, die er erst im Februar gesetzt habe. Damit habe das Softwareunternehmen endgültig das Vertrauen verspielt, dabei habe der Pandemie-Profiteur mit seinen Produkten rund um die Fernwartung von Computern noch bis Anfang 2021 zu den Lieblingen der Anleger gehört. Selbst Übernahmespekulationen hätten den Niedergang nicht stoppen können. Da aber zumindest vage Anzeichen einer Stabilisierung zu erkennen sind, sollten sich - auch wegen der hohen Volatilität - Discount-Zertifikate lohnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:12,15 EUR +0,58% (23.12.2021, 11:52)