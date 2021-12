Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

10,885 EUR -2,20% (17.12.2021, 11:23)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

10,935 EUR -1,53% (17.12.2021, 11:08)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (17.12.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Aktie von TeamViewer suche weiter einen Boden. Seit der Gewinnwarnung und zwischenzeitlichen Aussetzung der mittelfristigen Prognosen sei der Kurs in der Spitzer um über 54 Prozent zurückgefallen. In der Liste der "Top-Verlierer 2021" rangiere die Aktie unter allen Werten der DAX -Familie damit unangefochten auf Platz eins.Über die Talfahrt der TeamViewer-Aktie habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. Seit Jahresbeginn stehe ein Minus von 75 Prozent Euro zu Buche. Damit seien seit Anfang Januar über sechs Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet worden.Trotz des deutlichen Rücksetzers: Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müsse der Vorstand in den kommenden Wochen und Monaten das verloren gegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen - und die passenden Zahlen liefern.Watchlist, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 17.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link