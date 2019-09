Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Software-Unternehmen TeamViewer habe zum Börsenstart Pech mit dem schwachen Umfeld. Der Kurs sei unter den Ausgabepreis abgerutscht. Für den Eigner der Firma, den Finanzinvestor Permira, habe sich der größte Börsengang in Deutschland seit Infineon im Jahre 2000 jedoch gelohnt. Ihm würden gut 2,2 Milliarden Euro in die Kasse fließen.Der größte deutsche Technologie-Börsengang seit dem Platzen der Dotcom-Blase vor fast 20 Jahren sei zum Start ziemlich holprig verlaufen: Die Aktien von TeamViewer seien mit 26,25 Euro in Höhe des Ausgabepreises in den Handel gestartet und hätten zunächst bis auf 26,71 Euro zugelegt. Dann seien die Papiere des Herstellers von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen aber schnell unter Druck geraten und zwischenzeitlich bis auf 24,80 Euro abgerutscht, bevor sie sich zuletzt wieder in Richtung Ausgabepreis erholt hätten.Zum Start sei TeamViewer an der Börse damit 5,25 Milliarden Euro schwer gewesen. Aus Sicht des Börsenbrief-Autors Hans Bernecker sei das eine Bewertung, die die Anleger nicht ganz ohne Bedenken hinnehmen könnten. Dabei verspreche das Unternehmen seinen Aktionären aber starkes Wachstum - für dieses Jahr laut dem Börsenprospekt ein Plus von bis zu 39 Prozent auf bestenfalls 320 Millionen Euro abgerechneten Umsatz. Das Unternehmen gelte zudem als äußerst profitabel.Für den Eigner, den Finanzinvestor Permira, habe sich die Investition bereits mehr als gelohnt. Permira habe TeamViewer 2014 für 870 Millionen Euro gekauft. Nach der Trennung von 84 Millionen Aktien bleibe Permira mit 58 Prozent weiterhin größter Aktionär.Die TeamViewer-Aktien würden unter dem Kürzel TMV gehandelt. Nach Angaben des Unternehmens seien für das laufende und das kommende Jahr noch keine Dividenden geplant. Erst von 2021 an sollten die entsprechenden Möglichkeiten hierzu ausgelotet werden, wie Firmen-Chef Oliver Steil im Gespräch mit Antje Erhard von "Der Aktionär TV" bestätigt habe.Martin Mrowka von "Der Aktionär" empfiehlt, zunächst abzuwarten. TeamViewer müsse seine Position an der Börse im labilen Umfeld erst noch finden. (Analyse vom 25.09.2019)