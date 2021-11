Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen sei einst im Grunde über Nacht berühmt geworden. So sei mit Corona-Beginn die Nachfrage nach der Fernwartungs-Software förmlich nach oben geschossen. Im Juli 2020 habe die TeamViewer-Aktie ihr Allzeithoch bei 55 Euro markiert. Danach sei es unter dem Strich abwärts gegangen. Allein im Oktober habe das Papier rund die Hälfte an Wert verloren. Immerhin: Eine aktuelle Analystenstudie mache durchaus Mut.So habe die kanadische Bank RBC das Kursziel für TeamViewer von 60 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. Damit hätte das Papier des deutschen Softwareunternehmens rund 100% Erholungspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau. Die Anleger würden die sehr schwachen Erwartungen des Marktes mittlerweile mehr als einpreisen, habe Analystin Sherri Malek in einer aktuellen Studie geschrieben. Der wichtige Kapitalmarkttag am 10. November könnte das Vertrauen in TeamViewer wieder erhöhen.Die Teamviewer-Aktie setze derweil am Montag ihre Abwärtsbewegung weiter fort. "Der Aktionär" sehe auf lange Sicht durchaus Chancen auf höhere Kurse. Womöglich bekomme der Titel frische Impulse von dem angekündigten Kapitalmarkttag. Dennoch: Anleger, die mit einem Investment liebäugeln würden, sollten aber vorerst - unbedingt - eine solide Bodenbildung abwarten. Die TeamViewer-Aktie sei ein Fall für die Watchlist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)