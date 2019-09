Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Coverage der TeamViewer-Aktie auf. (Analyse vom 19.09.2019)



Kurzprofil TeamViewer:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (19.09.2019/ac/a/n)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Coverage für die Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) mit einer Kaufempfehlung auf.Der TeamViewer-IPO biete dem Investor, eine für Europa seltene Kombination aus führender Technologie, hoher Profitabilität auf EBIT-Ebene (H1/19 EBIT-Marge: 49,7%) und hohen Wachstumsraten (Umsatz +78% in H1/19). Der voraussichtliche Platzierungspreis des Connectivity Platform-Anbieters (EV/Umsatz 2019e: rund 15) orientiere sich entsprechend an den Bewertungen ausgewählter US-Peers. Wettbewerber wie Slack Techn. (IPO 20.06.2019; EV/Umsatz 19e: 22,2) und Zoom Video Comm. (IPO 18.04.2019; EV/Umsatz 19e: 38,2) hätten jüngst zu deutlich höheren Bewertungen an die Börse gestrebt.