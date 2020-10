Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (15.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die politische Starre in den USA und die permanent anziehende Zahl der Corona-Neuinfektionen habe auch am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt getroffen. Die eigentlichen Gewinner der Pandemie würden uneinheitlich bis schwächer tendieren, die Aktie von TeamViewer gebe ebenfalls leicht nach.Mit dem Sprung auf ein Zwischenhoch auf 46 Euro hätten TeamViewer-Aktie die Hoffnung aufgebaut, der Titel könnte schnell die 50-Euro-Marke rausnehmen und wie an einem Faden gezogen das Allzeithoch anpeilen. Die Bullen hätten trotz der Minikorrektur auf 44,40 Euro den Kampf noch nicht aufgegeben. Positiv zu werten sei, dass die Aktie die 100-Tage-Linie bei 45,02 übersprungen habe und zu halten versuche. Erste untere Unterstützung liege gegenwärtig bei 42,90, die wichtige bei 40 Euro.Commerzbank-Analyst Florian Treisch habe zu dem überaus stark ausgeprägten Kursrückgang seit Juli an bemerkt, dass die Erwartungen "auf ein realistisches Maß zurechtgestutzt" worden seien und dass sich nun die Möglichkeit eröffne, einen frischen Blick auf die Aktie des Softwareanbieters zu werfen. Die Bank habe das Papier von "halten" auf "kaufen" gestellt mit einem Kursziel von 53 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link