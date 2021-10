Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



13,12 EUR -0,23% (21.10.2021, 10:29)



13,135 EUR +0,23% (21.10.2021, 10:14)



DE000A2YN900



A2YN90



TMV



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (21.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie kenne zurzeit nur eine Richtung: steil nach unten. Nach den schwachen vorläufigen Zahlen scheine das Anlegervertrauen nachhaltig geschädigt zu sein. Das Göppinger Unternehmen versuche die Flucht nach vorne und wolle seinen Finanzvorstand austauschen. Doch reiche das aus?Aus Sicht des "Aktionärs" sei der geschasste CFO Stefan Gaiser nur ein Bauernopfer. Solche weitreichenden Entscheidungen mit erheblicher Auswirkung auf das gesamte operative Geschäft, wie ein millionenschwerer Sponsoring-Deal mit Manchester United, treffe der gesamte Vorstand. Die Hauptverantwortung dafür trage im Normalfall der Vorstandschef selbst. Offensichtlich wolle man aber CEO Oliver Steil noch eine Chance geben, den Softwareanbieter aus der Krise zu führen. Steil selbst habe bereits Fehler eingeräumt.Positiv sei, dass TeamViewer nun versuche, seinen Vertrieb auszubauen. Aktuell werde hierzu ein Vorstandsmitglied gesucht. Die Göppinger sollten es dabei nicht bei einer Person im Vorstand belassen, sondern ein Team aus mehreren Leuten mit internationaler Vertriebserfahrung aus der Softwarebranche einstellen. Das dürfte am Anfang zwar viel Geld kosten, langfristig sich allerdings auszahlen. Es gebe einige Möglichkeiten, wie man TeamViewer noch besser am Markt positionieren könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link