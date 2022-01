Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (07.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie gehöre in Finanzkreisen zu den heißesten Comeback-Wetten für das Jahr 2022. Der erste Kurssprung zum Jahresauftakt habe sich allerdings als nicht nachhaltig erwiesen. Die Aktie notiere mittlerweile wieder unter dem Schlusskurs aus dem Jahr 2021. Bis Anfang Februar stünden aber wichtige Termine auf der Agenda, die dem Papier des Göppinger Unternehmens frische Impulse verleihen könnten.Stark gestiegene Kosten für Marketing und Personal hätten dem Konzern zuletzt fast rote Zahlen beschert - und fallende Kurse. Am Ende sei für das Jahr 2021 ein Verlust von über 70% zu Buche gestanden. Im Tief habe die TeamViewer-Aktie am 17. Dezember bei 10,71 Euro notiert. In den letzten Tagen des Jahres habe sich der Kurs von diesem Niveau etwas lösen können. Am Ende habe sich die Aktie bei 11,82 Euro aus dem Jahr verabschiedet. Ein erster Erholungsversuch habe am 3. Januar bei 12,84 Euro geendet. Im Anschluss sei die Aktie wieder deutlich zurückgefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: