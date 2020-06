Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

47,64 EUR -0,94% (26.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

47,48 EUR +0,19% (26.06.2020, 19:49)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (26.06.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen und die Aktie würden zu den Corona-Gewinnern gehören. In den vergangenen Tagen habe es kaum Neuigkeiten rund um die deutsche Tech-Hoffnung aus dem MDAX gegeben. Trotzdem spitzte sich die Lage gerade zu - zumindest an der Börse.Nach einer kurzen 10%-Korrektur habe die TeamViewer am Donnerstag in Frankfurt mit 48,47 Euro bereits ein neues Hoch markiert, habe das Niveau aber nicht halten können. Das Handelsvolumen sei zuletzt eher gering gewesen. Bei einem klaren Ausbruch über das alte Hoch auf Tagesschlusskursbasis, könnte frischer Schwung aufkommen.Investment-Gigant BlackRock habe unterdessen seinen Aktienanteil an Teamviewer von 4,49 auf 4,21% reduziert. Der Anteil an anderen TeamViewer-Finanzinstrumenten sei allerdings von 0,25 auf 0,81% angehoben worden. Damit halte BlackRock insgesamt mehr als 5% an TeamViewer.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link