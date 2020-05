Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

44,27 EUR +0,61% (13.05.2020, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

44,16 EUR -0,38% (13.05.2020, 10:50)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (13.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter TeamViewer habe wegen der starken Nachfrage nach Fernwartungs- und Homeoffice-Software in der Corona-Krise seinen Jahresausblick zuletzt angehoben. Die Anzahl zahlender Kunden habe das Unternehmen aus Göppingen im ersten Quartal deutlich steigern können, die über Abonnements erwarteten Einnahmen seien sogar noch stärker geklettert, als TeamViewer im März bereits in Aussicht gestellt habe. Nun dürften Umsatz und operativer Gewinn im laufenden Jahr höher ausfallen. Die Aktie sei in den vergangenen Wochen förmlich nach oben durchgestartet. Am Dienstag sei bei 44,98 Euro ein neues Allzeithoch erreicht worden.Von den Zahlen würden sich auch zahlreiche Analysten beeindruckt zeigen. Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für TeamViewer von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die in Rechnung gestellten Einnahmen des Anbieters von Fernwartungssoftware hätten im ersten Quartal stärker als erwartet zugelegt, habe Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie geschrieben. Nach dem starken Start in das Jahr sehe selbst die erhöhte Prognose aus seiner Sicht konservativ aus.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für TeamViewer von 44 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das erste Quartal habe die hohe geschäftliche Dynamik des Softwareanbieters unterstrichen, so Analyst Mohammed Moawalla in seiner neuesten Studie. Das Tempo dürfte in den kommenden Quartalen etwas nachlassen, wobei die verstärkten Investitionen wohl auf den operativen Margen lasten würden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link