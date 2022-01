Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

11,40 EUR -0,48% (10.01.2022, 10:34)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

11,315 EUR -0,70% (10.01.2022, 10:20)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (10.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müsse der Vorstand des Göppinger Unternehmens das verlorengegangene Vertrauen der Anleger zurückgewinnen und die passenden Zahlen liefern. Die nächste Gelegenheit dazu bekomme er bereits in dieser Woche. Am Mittwoch (12. Januar) stehe ein "Financial Update" für das vierte Quartal auf der Agenda.Die TeamViewer-Aktie sei deutlich zurückgefallen. Im Tief habe sie am 17. Dezember bei 10,71 Euro notiert. In den letzten Tagen des Jahres 2021 habe sich der Kurs von diesem Niveau etwas lösen können. Am Ende habe sich die TeamViewer-Aktie bei 11,82 Euro aus dem Jahr verabschiedet. Zum Jahresstart sei das Papier im Hoch wieder auf 12,84 Euro geklettert, doch hier habe dieser Erholungsversuch vorerst geendet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: