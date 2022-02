Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,235 EUR +1,70% (15.02.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,17 EUR +1,71% (14.02.2022)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (15.02.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Gefahr einer militärischen Eskalation habe DAX und Co zum Wochenstart unter Druck gesetzt. Auch heute dürften die Sorgen vor einem russischen Einmarsch in der Ukraine belasten. Die TeamViewer-Aktie habe sich nach einem schwachen Start gestern bereits wieder in den "grünen Bereich" vorarbeiten können und habe im Bereich des Tageshochs geschlossen. Neben der Aussicht auf eine operative Verbesserung im laufenden Jahr dürfte vor allem das Aktienrückkaufprogramm für Impulse sorgen."Der Aktionär" habe es bereits mehrfach erklärt: Im vergangenen Jahr sei die TeamViewer-Aktie einer der Top-Verlierer auf dem heimischen Kurszettel gewesen. Seit Jahresbeginn habe der Wind gedreht. Im Hoch sei es hoch bis auf 16,47 Euro gegangen. Der jüngste Rücksetzer sei schnell wieder "gekauft" worden.Das Aktienrückkaufprogramm scheine seine Wirkung nicht zu verfehlen. Zur Erinnerung: Das Programm habe ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien, was knapp zehn Prozent aller derzeit im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft entspreche. Es laufe seit dem 3. Februar und solle laut Mitteilung innerhalb des Geschäftsjahrs 2022 abgeschlossen werden.Neuigkeiten gebe es ansonsten derzeit keine, weder vom Unternehmen, noch von Seiten der Analysten. Daran dürfte sich in den nächsten Tagen nur wenig ändern.Das Fazit hat Bestand: Investierte Anleger bleiben dabei - sollten sich aber weiter auf einen recht volatilen Kursverlauf einstellen und etwas Zeit mitbringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das Aktienrückkaufprogramm dürfte größere Rücksetzer abfedern. Neben möglichen operativen Verbesserungen sollte das Thema "Übernahme" im Jahresverlauf für Impulse sorgen. (Analyse vom 15.02.2022)Mit Material von dpa-AFX