Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (02.02.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von TeamViewer stehe heute einmal mehr im Fokus. Der am Finanzmarkt angezählte Softwareanbieter versuche mit einem Doppelschlag das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Neben weiteren Details zur operativen Entwicklung im laufenden Jahr habe die Gesellschaft angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten.Der Ausblick auf das laufende Jahr falle zwar insgesamt recht zurückhaltend aus. Weitere Hiobsbotschaften wie im vergangenen Herbst seien allerdings ausgeblieben. Die bereinigte EBITDA-Marge solle 2022 zwischen 45 und 47 Prozent liegen. Damit würde der Wert im besten Fall stagnieren. 2021 sei die Marge - wie bereits bekannt - um zehn Prozentpunkte auf 47 Prozent gefallen. Viele Analysten hätten für das laufende Jahr bisher einen noch stärkeren Rückgang auf dem Zettel gehabt.Beim Blick auf das Wachstum rechne Vorstandschef Oliver Steil mit einem etwas langsameren Tempo. So werde das Volumen der sogenannten Billings zwischen 630 Millionen Euro und 650 Millionen Euro erwartet. Das wäre ein Plus von maximal knapp 19 Prozent. Die Billings seien die in einem Zeitraum in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate. Zum Vergleich: 2021 hätten die Billings um 19 Prozent auf 548 Millionen Euro angezogen. Die Prognose für 2022 liege im Rahmen der bisherigen Erwartungen.2021 habe die TeamViewer-Aktie mit einem Minus von über 70 Prozent noch zu den Top-Verlierern auf dem heimischen Kurszettel gezählt. Der Wind habe gedreht. Die ersten Schritte in die richtige Richtung seien getan. Die Aktie könnte ihren noch jungen Aufwärtstrend in Erwartung eines verbesserten Newsflow fortsetzen. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 15-Euro-Marke dürfte die Dynamik zunehmen.Investierte Anleger bleiben dabei - sollten sich aber auf einen weiterhin recht volatilen Kursverlauf einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär. (Analyse vom 02.02.2022)Mit Material von dpa-AFX