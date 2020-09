Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

42,53 EUR +3,40% (18.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

42,49 EUR +2,83% (18.09.2020, 22:26)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (20.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen habe vor kurzem eine Erweiterung seiner Dienste vermeldet und baue die Kompatibilität mit Microsoft-Produkten weiter aus. Mittels einer Integration von TeamViewer in Microsoft Teams lasse sich der Fernzugriff sowie Augmented-Reality-Anwendungen direkt in dem Kommunikationsdienst starten. Dazu müsse der Nutzer die TeamViewer-App laden, die ab sofort im Microsoft-Teams-App-Store zur Verfügung stehe.Die TeamViewer-Aktie profitiere zudem vor Wochenschluss von einer Neuaufnahme durch das Analysehaus Exane BNP, das einen deutlich optimistischen Ausblick gebe. Die Analysten hätten den Titel mit "outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro eingestuft. In der Studie würden sie den kontinuierlichen Ausbau des Leistungsportfolios loben. TeamViewer betreibe durch neue Features und Anwendungsfälle sinnvolle Ergänzungen, habe es geheißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: