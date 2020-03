Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

35,00 EUR +1,42% (05.03.2020, 12:31)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

34,97 EUR +2,10% (05.03.2020, 12:13)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (05.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die rasche Ausbreitung des Coronavirus und die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie habe den Börsen einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Doch es gebe Aktien, die sich dem Abwärtstrend erfolgreich hätten entziehen können. Das Papier von TeamViewer zum Beispiel. Der Titel habe in dieser Woche sogar ein neues Rekordhoch geschafft.Der Grund sei schnell gefunden. TeamViewer sei ein Software-Hersteller für Computer-Fernwartung und Videokonferenzen. Dies hätten in der aktuellen Coronavirus-Krise immer mehr Unternehmen genutzt, in dem sie ihre Mitarbeiter von zuhause aus hätten arbeiten lassen, um eine Virus-Ansteckung zu vermeiden, so Händler. Einige Investoren seien davon ausgegangen, dass TeamViewer von weniger Dienstreisen zugunsten anderer Kommunikationswege profitiere, habe es weiter geheißen. Dass der Softwarekonzern kurz zuvor noch wegen zu hoch ausgewiesener aktiver latenter Steuern seinen vorläufigen Jahresüberschuss 2019 um sieben Mio. Euro nach unten habe korrigieren müssen, sei daher schnell zur Nebensache gegangen - ebenso wie die Platzierung von 22 Mio. Aktien durch den Großaktionär Permira Mitte der Woche.Aber auch so würden Analysten Gefallen an dem Unternehmen finden: Für das Wachstum sei die Bewertung überzeugend, habe etwa RBC-Analystin Sherri Malek kürzlich geschrieben. Sie habe daher das Kursziel für TeamViewer von 30 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. (Ausgabe 09/2020)Börsenplätze TeamViewer-Aktie: