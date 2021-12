(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

11,75 EUR +0,64% (13.12.2021, 16:05)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

11,685 EUR -0,34% (13.12.2021, 15:51)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (13.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Göppinger Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe in den vergangenen vier Wochen rund 13 Prozent verloren. Im Tief habe die TeamViewer-Aktie sogar schon unter der 11-Euro-Marke notiert - konkret sei es am 2. Dezember bis auf 10,93 Euro (intraday) nach unten gegangen. Immerhin bemühe sich der Kurs des Software-Konzerns derzeit um eine Bodenbildung. Und: Ein US-Analystenhaus habe sich zuletzt überbordend optimistisch geäußert.Die US-Bank JPMorgan habe das Rating für die TeamViewer-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte das Papier unglaubliche 87 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau.Der Digitale Wandel habe mit der Pandemie Fahrt aufgenommen, habe Analystin Stacy Pollard in ihrem Ausblick auf das Jahr 2022 für die Softwarebranche geschrieben. Es winke für Jahre zweistelliges Wachstum. Eine Vielzahl an IT-Themen hätten für entsprechend hohe Nachfrage gesorgt. Pollards Favoriten für 2022 würden Capgemini, Amadeus IT, AutoStore, Temenos und Aveva heißen.Andere Analystenhäuser seien hingegen deutlich pessimistischer und hätten ihre Kursziele gestutzt. Die Deutsche Bank etwa habe ihre Zielvorgabe für TeamViewer nach dem Kapitalmarkttag von 16,50 auf 15,00 Euro gesenkt und das Votum auf "hold" belassen. In das gleiche Horn habe jüngst auch Morgan Stanley geblasen. Die Amerikaner sähen die Aktie im Rahmen einer "equal-weight"-Einstufung ebenfalls nur noch bei 15,00 Euro (zuvor 17,75 Euro).Der AKTIONÄR gehe noch einen Schritt weiter und sehe die TeamViewer-Aktie als "Verkauf". Das Papier sei charttechnisch weiterhin massiv angeschlagen und fundamental würden positive News fehlen, die den Glauben an ein Comeback mit entsprechender Kurserholung stärken würden.Deshalb bleibt es dabei: Anleger machen derzeit besser einen Bogen um die TeamViewer-Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)