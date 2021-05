Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

36,73 EUR -8,04% (04.05.2021, 10:58)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

36,78 EUR -7,36% (04.05.2021, 10:43)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter TeamViewer habe im ersten Quartal trotz des starken Vorjahresquartals deutlich zulegen können. Die sogenannten Billings, eine Kennzahl für die erwarteten Umsätze der kommenden zwölf Monate aus gestellten Rechnungen, sei im Jahresvergleich um 22,5 Prozent auf 146,6 Millionen Euro geklettert, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitgeteilt habe. Währungsbereinigt wäre es ein Plus von 26 Prozent gewesen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe unerwartet kräftig um 22 Prozent auf 90 Millionen Euro zugelegt.Beim Umsatz sei der Zuwachs bei den zahlenden Abonnenten wegen der Umstellung des Angebots auf Laufzeitverträge nicht so stark zur Geltung gekommen, er sei um rund 15 Prozent auf 118,3 Millionen Euro gestiegen. Vorstandschef Oliver Steil habe die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Zum Nettoergebnis habe das Unternehmen zunächst keine Angaben gemacht."Wir sind exzellent in das neue Geschäftsjahr gestartet und konnten im Vergleich zum außerordentlich starken Vorjahresquartal weiter kräftig wachsen. Zusätzlich haben wir unsere ESG-Agenda vorangetrieben. Wir haben unsere Finanzierung an Nachhaltigkeitsziele geknüpft und uns zugleich vorgenommen, bis spätestens 2030 klimaneutral zu werden. Zudem haben führende Wissenschaftler bestätigt: Unsere Lösungen helfen Kunden und Nutzern, ihren CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren", habe Stefan Gaiser, CFO von TeamViewer, die Zahlen kommentiert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link