Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (27.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Stotterstart gehe weiter: 26,25 Euro habe der erste Kurs für die TeamViewer-Aktie am Mittwoch gelautet. Da sei die Welt noch in Ordnung gewesen. Der Kurs sei aber gefallen und habe im Minus geschlossen. Auch am dritten Handelstag halte die Abwärtstendenz an. Am Freitagmorgen habe TeamViewer bei 22,91 Euro ein neues Tief markiert und sei damit unter die IPO-Ausgabespanne (23,50 bis 27,50 Euro) gefallen. Allerdings habe sich der Kurs mittlerweile wieder deutlich vom Tief absetzen können und sei bis zum Mittag in der Spitze um 8% auf 24,76 Euro gestiegen. Der Aktienpreis sei also wieder zurück in der ursprünglich angepeilten Handelsspanne.Wie vom "Der Aktionär" prognostiziert, müsse sich TeamViewer in den ersten Tagen erst mal einpendeln. Dramatisch seien die Schwankungen nicht. Vom Eröffnungskurs am Mittwoch bis zum Tief am Freitagmorgen habe der Kursverlust gerade mal knapp 13% betragen. "Der Aktionär" rate weiterhin an der Seitenlinie zu bleiben, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2019)Börsenplätze TeamViewer-Aktie: