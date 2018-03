Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach der achten ergebnislosen Verhandlungsrunde für die 34.000 Beschäftigten der real SB-Warenhäuser hat die Gewerkschaft ver.di dem Unternehmen "ein durchsichtiges Spiel auf Kosten der Beschäftigten" vorgeworfen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di):"Wir haben gemeinsam verabredet, bis zur nächsten Verhandlung am 28. März 2018 alle möglichen Wege auszuschöpfen, um eine tarifliche Lösung für die 34.000 Beschäftigten herbeizuführen. Wenn der real-CEO Henning Gieseke unmittelbar nach dieser Verabredung erklärt, man könne auch ohne ver.di zu einer Senkung der Personalkosten kommen, bleiben zumindest Zweifel an der Ernsthaftigkeit, zu einem Kompromiss zu kommen", sagte ver.di-Verhandlungsführerin Silke Zimmer. Gleichzeitig warnte die Gewerkschaft das Unternehmen vor "einem Spiel mit dem Feuer". Zimmer: "Wir führen die Verhandlungen in sehr enger Absprache mit den Beschäftigten, denen wir verpflichtet sind".Einen "einseitigen Wunsch ohne vertragliche Grundlage" nannte ver.di die Aussage der real-Geschäftsführung, bis zum 31. März 2018 müsse eine Einigung erreicht werden. "Wenn wir ernsthaft und kompromissbereit verhandeln, können wir auch nach diesem Datum eine Lösung finden", so Zimmer. (07.03.2018/ac/a/m)