Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (12.05.2022/ac/a/n)



Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Luxusmodeherstellers Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) unter die Lupe.Tapestry könne am Donnerstag mit herausragenden Zahlen fürs dritte Quartal aufwarten. Das US-Unternehmen habe sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn die Markterwartungen geschlagen. Allerdings haben Tapestry die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 gestutzt.Die Zahlen von Tapestry seien stark. Auch der reduzierte Ausblick sei kein Problem, da dieser immer noch einem Wachstum von fast 20% entspreche. Nur das Chartbild mahne indes zur Vorsicht. Daher sei die Tapestry-Aktie derzeit eine Halteposition, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2022)