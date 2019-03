Börse Frankfurt-Aktienkurs Tandem Diabetes Care-Aktie:

64,76 EUR -0,57% (22.03.2019, 08:09)



Tradegate-Aktienkurs Tandem Diabetes Care-Aktie:

65,00 EUR -0,52% (22.03.2019, 09:02)



Nasdaq-Aktienkurs Tandem Diabetes Care-Aktie:

73,56 USD +2,62% (21.03.2019)



ISIN Tandem Diabetes Care-Aktie:

US8753722037



WKN Tandem Diabetes Care-Aktie:

A2H5BX



Ticker-Symbol Tandem Diabetes Care-Aktie:

TD5A



Ticker-Symbol Tandem Diabetes Care-Aktie Nasdaq:

TNDM



Kurzprofil Tandem Diabetes Care:



Tandem Diabetes Care Inc. (ISIN: US8753722037, WKN: A2H5BX, Ticker-Symbol: TD5A, NASDAQ Ticker-Symbol: TNDM) ist ein Unternehmen aus den USA (San Diego, CA), das medizinische Technologien zur Behandlung von Diabetes entwickelt und Insulinpumpen herstellt. (22.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tandem Diabetes Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tandem Diabetes Care (ISIN: US8753722037, WKN: A2H5BX, Ticker-Symbol: TD5A, NASDAQ Ticker-Symbol: TNDM) unter die Lupe.Das Jahr 2019 sei fulminant gestartet. Nach dem schwachen letzten Jahr biete sich jede Menge Aufholpotenzial. Aktien wie Nordex, Aibus oder auch Nemetschek hätten dies bereits ausnutzen und kräftig zulegen können. Es gebe aber einige Werte, die am Kurszettel deutscher Anleger vorbeigehen würden - zu unrecht. Ein US-Highflyer habe die Ergebnisse der deutschen Kandidaten noch deutlich toppen können.Die Aktie des US-Biotechkonzern Tandem Diabetes habe in diesem Jahr bereits über 88 Prozent steigen können. Das Unternehmen entwickle medizinische Geräte für Personen mit Diabetes, die auf die Verabreichung von Insulin angewiesen seien. Breits am 15. Oktober 2018 habe das TSI-USA-System die trendstarke Aktie identifiziert und in das Depot aufgenommen. Seit dem habe sich die Notierung bereits verdoppeln können. Die jüngste Aufwärtsbewegung sei durch die Quartalszahlen ausgelöst worden, die die Erwartungen der Analysten klar übertroffen hätten. Um weiter zu wachsen, treibe der Spezialist für Insulinpumpen die Internationalisierung immer weiter voran. Ein Ende des Aufwärtstrends sei damit noch lange nicht in Sicht.Zuletzt habe die Aktie den Widerstand bei 70 Dollar überwunden. Damit sei der Weg vorerst nach oben frei. Erst im Bereich von 80 Dollar befinde sich die nächste Hürde. Eine Unterstützung finde sich auf dem Ausbruchsniveau bei rund 60 Dollar. Die fundamentale Ausgangslage sowie der hohe TSI-Wert würden allerdings eine klare Sprache für weiter steigende Kurse sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tandem Diabetes Care-Aktie: