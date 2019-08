Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

37,94 EUR -0,16% (20.08.2019, 16:22)



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

37,94 EUR -0,05% (20.08.2019, 16:38)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hannoveraner Versicherers Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) von "kaufen" auf "halten" herab.Wie bei Hannover Rück seien auch die Q2-Zahlen der Talanx durchaus ordentlich gewesen, wenn auch über einen positiven Sondereffekt durch die Viridium-Beteiligung der Hannover Rück in Q2/2019 beeinflusst. In den Büchern der Talanx habe dieser Effekt zu zusätzlichen EUR 50 Mio. beim Konzerngewinn geführt. Insofern liege es nahe, dass das Management seine bisherige Zielmarke beim Konzernergebnis entsprechend anhebe. Auch Sack habe seine Prognosen für 2019 nach oben angepasst. Zudem seien die zuletzt wenig überzeugenden Erstversicherungssparten verbessert gewesen.Bei unverändertem Kursziel von EUR 40,00 stuft, Volker Sack, Analyst der Nord LB, seiner Empfehlungssystematik folgend die Talanx-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. (Analyse vom 20.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Talanx AG": Keine vorhanden.