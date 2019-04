Börsenplätze Talanx-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

34,98 EUR -0,51% (12.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

35,30 EUR +0,80% (15.04.2019, 08:41)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 34,9 Mrd. EUR für das Jahr 2018. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (15.04.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Gemessen an den Prämieneinnahmen gilt die Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) als Deutschlands drittgrößter und Europas elftgrößter Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Hannover, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern sei die Talanx in mehr als 150 Ländern aktiv. Hinter dem Versicherungskonzern würden sich viel unterschiedliche Tochterunternehmen und Marken verstecken. Mit der Hannover Rück beherberge die Talanx AG einen der weltweit führenden Rückversicherer, die HDI biete Versicherungen für Privat-, Firmen- und Industriekunden; PB, neue leben und TARGO Versicherung würden sich dem Bankenvertrieb spezialisierten Versicherungsgeschäft widmen und die Ampega sei als Fondsanbieter und Vermögensverwalter positioniert. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von EUR 8,9 Mrd. (09.04.2019) sei die Talanx Teil des SDAX.Im letzten Jahr hätten die Hannoveraner ein Nachsteuerergebnis in Höhe von EUR 703 Mio. erzielt, 4,9 Prozent höher als die EUR 670 Mio. im Vorjahr. Die Anleger seien bereits im Herbst des letzten Jahres über einen voraussichtlich verringerten Gewinn informiert worden, wobei die Konzernleitung das angepeilte Ergebnis von den zunächst erwarteten EUR 850 Mio. auf EUR 700 Mio. abgemildert habe. Konzernoberhaupt Torsten Leue habe das verringerte Gewinnergebnis in erhöhten Belastungen durch Naturkatastrophen begründet. Vor allem im Bereich der Industrie-Feuerversicherung hätten globale Versicherer branchenweit mit hohen operativen Verlusten zu kämpfen gehabt. Gemessen am Durchschnitt deutscher Versicherungsunternehmen verdiene die Branche im Bereich der Feuerabsicherung mit einer geschätzten Schaden-Kosten Quote von 137 Prozent zurzeit praktisch kein Geld. Als Gegenmaßnahme versuche Leue mit Prämiensteigerungen bis 2020 wieder operative schwarze Zahlen zu schreiben. Für 2019 stelle die Konzernführung somit ein Ergebnis von EUR 900 Mio. in Aussicht.Im Einklang mit dem erhöhten Gewinnergebnis von 4,9 Prozent sei auch die Dividende der Aktionäre um rund 5 Prozent zum Vorjahr auf insgesamt EUR 1,45 gesteigert worden. Im Großen und Ganzen seien das Konzernergebnis trotz letztjährigen Turbulenzen somit als positiv von den Anlegern empfunden worden.Da das Versicherungsgeschäft seine Risikoanalysen anhand riesiger Datenmengen kalkuliere und manage, würden die Bereiche Internet of Things, Blockchain und Big Data interessante Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Thomas Kuhnt, Vorstandsmitglied bei HDI Global, verspreche sich durch die Beteiligung am Fintech-Inkubator auch Fortschritte im Bereich der Sensortechnik. Um zukünftig im besten Fall Schadensfälle nicht nur vorhersagen, sondern auch abwenden zu können, erhoffe sich Herr Kuhnt hierbei einen Durchbruch in Zusammenarbeit mit The Next Big Thing.Die Talanx-Aktie werde aktuell bei EUR 35,36 (09.04.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 37,66 gelegen (02.05.2018), das Jahrestief bei EUR 28,64 (16.10.2018). Bei Bloomberg setzen zwölf Analysten die Aktie auf "buy", vier Analysten auf "hold" und kein Analyst auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link