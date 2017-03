ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche und die achtgrößte europäische Versicherungsgruppe. Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung.



Talanx wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von über 28 Mrd. EUR für das Jahr 2013. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 6,5 Prozent der Anteile werden von der japanischen Meiji Yasuda Life Insurance Company gehalten und 14,5 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI und HDI-Gerling mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Industrieversicherung, Rückversicherung und in dem Bereich Finanzdienstleistungen. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in ca. 150 Ländern aktiv. Talanx wuchs in den letzten Jahren schneller als die meisten großen europäischen Versicherer. (21.03.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Analyst Philipp Häßler von Equinet:Philipp Häßler, Analyst der Investmentbank Equinet, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse nach endgültigen Q4-Zahlen die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) herab, erhöht aber das Kursziel von 32 auf 34 Euro.Das Papier des Hannoveraner Konzerns habe bereits sein neues Kursziel erreicht und positiver Newsflow sei vorerst nicht zu erwarten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das vierte Quartal 2016 stark verlaufen. Die größte Überraschung sei das überraschend starke Abschneiden bei den Industrieversicherungen.Philipp Häßler, Analyst von Equinet, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Talanx-Aktie von "accumulate" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 32 auf 34 Euro angehoben. (Analyse vom 21.03.2017)Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:33,04 EUR +0,43% (21.03.2017, 11:23)Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:32,986 EUR -0,42% (21.03.2017, 11:34)