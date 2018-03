Börsenplätze Talanx-Aktie:



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (29.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktie: Dividenden-Überraschung - AktienanalyseDie Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria" in den USA sowie der Karibik machten 2017 für die Versicherungsbranche zum teuersten Jahr in ihrer Geschichte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) habe das vor allem die Rückversicherungstochter Hannover Rück zu spüren bekommen, die dem Konzern gut zur Hälfte gehöre. Aber auch die Industrieversicherung habe Federn lassen müssen.Im Gesamtkonzern seien die Prämieneinnahmen im vergangenen Jahr zwar um sechs Prozent auf 33,1 Mrd. Euro gestiegen. Im Schaden- und Unfallgeschäft habe der Anstieg dennoch nicht ausgereicht, um die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb zu decken. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote sei von 95,7 auf 100,4 Prozent gestiegen und habe damit die kritische 100-Prozent-Marke überschritten.Trotz der hohen Schäden habe Talanx 2017 unter dem Strich 672 Mio. Euro verdient - und damit ziemlich genau so viel, wie Anfang Februar in Aussicht gestellt. Allerdings sei der Überschuss gegenüber dem Vorjahresniveau um ein Viertel eingebrochen. Dennoch sollten die Aktionäre für das vergangene Jahr eine höhere Dividende erhalten - eine positive Überraschung. Je Anteilsschein sei eine Ausschüttung von 1,40 Euro geplant. Das seien fünf Cent mehr als ein Jahr zuvor und mehr, als Analysten im Schnitt erwartet hätten.Haas habe den Konzern stark auf Digitalisierung getrimmt. Von den 900 Vollzeitstellen, die auf der Streichliste stünden, seien rund 400 schon abgebaut. Die geplanten Einsparungen von 240 Mio. Euro, die bis zum Jahr 2021 erreicht werden sollten, seien bereits zu 63 Prozent realisiert. Anleger seien gespannt, welche weiteren Rationalisierungsschritte der Nachfolger von Haas, Torsten Leue, einleiten werde.Die Dividendenrendite von rund vier Prozent sichert den Talanx-Aktienkurs gut nach unten ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link