Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Take-Two.



Börsenplätze Take-Two-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two-Aktie:

113,02 Euro +9,71% (06.08.2019, 16:04)



Nasdaq-Aktienkurs Take-Two-Aktie:

125,91 USD +9,13% (06.08.2019, 15:48)



ISIN Take-Two-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two-Aktie Deutschland:

TKE



Ticker-Symbol Take-Two-Aktie Nasdaq:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (06.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Die Gaming-Aktien hätten am Montag zu den großen Verlierern gezählt. Sowohl der schwache Gesamtmarkt als auch die Kommentare des US-Präsidenten Donald Trump hätten auf die Kurse gedrückt. Take-Two Interactive habe knapp sechs Prozent verloren - bis es nachbörslich nach starken Quartalszahlen wieder rasant nach oben gegangen sei.Satte sieben Prozent gehe es heute für die Aktie von Take-Two nach oben. Hauptgrund hierfür seien die überraschend guten Zahlen zum ersten Quartal 2020 (bis 30 Juni). Take-Two habe es geschafft, mit Nettobuchungen von 422 Millionen bei Gewinnen von 0,27 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten deutlich zu übertreffen. Der Analystenkonsens habe nur mit Net Bookings von 364 Millionen Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 Dollar gerechnet.Die Unternehmensführung habe die guten Zahlen zum Anlass genommen und gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Aktuell würden Nettobuchungen in der Spanne zwischen 2,60 und 2,70 Milliarden Dollar erwartet.Die große Überraschung sei dabei wieder einmal "Grand Theft Auto 5" gewesen. Mittlerweile seien über 110 Millionen Kopien verkauft worden und die wiederkehrenden Ausgaben für den Online-Multiplayer Modus hätten laut Geschäftsführung auch im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen."Red Dead Redemption 2" sei dagegen etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Rund 25 Millionen Exemplare seien bisher verkauft worden - nur eine Million mehr, als Take-Two im vorangegangenen Quartal veröffentlicht habe. Doch es gelte hier abzuwarten. Der Online-Modus habe erst im Mai die Beta-Phase verlassen und ein PC-Release sei ebenfalls noch ausstehend.Die Verluste aufgrund der wachsenden Konjunktursorgen und der Trump-Kommentare habe die Take-Two-Aktie zurecht wieder wettgemacht. Denn den Software-Konzern würden zusätzliche Strafzölle nicht interessieren. Auch dass Donald Trump in Videospielen den Grund für Massenerschießungen in den USA sehe, sollte nicht langfristig auf den Kursen lasten.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt daher, die politischen Sorgen auszusitzen und sich auf langfristiges Wachstum der Top-Franchises zu konzentrieren. (Analyse vom 06.08.2019)