Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (04.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Es habe nur einen Tag gedauert, dann habe sich der erste Widerstand der Gamer-Community gegen "Red Dead Redemption 2" von Take-Two geregt. Der Vorwurf: Das Monetarisierungs-System durch Mikrotransaktionen sei unfair und gehe zulasten von Gelegenheitsspielern und Spielern, die kein zusätzliches Geld investieren möchten oder könnten. Die Folge: Das Wertpapier tauche vorerst ab. Sei die Angst übertrieben?Wie erwartet, habe das Unternehmen in den Online-Multiplayer-Modus des bereits im Oktober erschienen Gaming-Krachers "Red Dead Redemption 2" (RDR2) Mikrotransaktionen eingeführt. Spieler könnten damit bessere Waffen oder kosmetische Upgrades mit Echtgeld kaufen. Zwar könnten Gegenstände, die einen Unterschied im Gameplay machen würden, auch durch Spielgeld erworben werden. Doch die Spielzeit, die dafür benötigt werde, sei absurd hoch.Während vor wenigen Jahren ein derartiges System ebenfalls kritisch gesehen worden wäre - die Spieler hätten es mit einem Murren akzeptiert. Doch in letzter Zeit würden die großen Spiele-Konzerne nach dem Empfinden der Spieler zu tief in deren Taschen greifen. Electronic Arts habe hier mit "Star Wars Battlefront II" einen Präzedenzfall gesetzt. Das Spiel sei aufgrund eines unfairen Pay-To-Win Monetarisierungs-Systems boykottiert worden und sei gefloppt, obwohl EA nachträglich alle Bezahlinhalte aus dem Spiel genommen habe.Laut der BofAML sei die Angst vor einer Umsatzenttäuschung bei RDR2 Online daher unbegründet. "Der Aktionär" sehe das zum aktuellen Beta-Zeitpunkt jedoch anders. Sicherlich sei der Online-Modus nur als Addon zu einem hervorragenden seine 60 Euro Kaufpreis mehr als werten Spieles zu verstehen. Doch die Community sei aktuell hoch sensibilisiert für unfaire Ingame-Monetarisierung. Wer dann bereits in der Beta seine Spieler gegen eine Pay-to-Win-Wand laufen lasse, laufe Gefahr, potenzielle Spieler zu verlieren. Bei GTA Online sei die "Monetarisierungs-Schraube" langsam angezogen worden und habe durch ständig neueinfließende Inhalte gerechtfertigt werden können. Bereits im Beta-Test mit überzogenen Mikrotransaktionen zu starten - eine Fehlentscheidung von Take-Two."Der Aktionär" rät zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin von der Take-Two-Aktie ab und wartet ab, wie die Reaktion des Entwicklerstudios sowie die fertige Version von RDR2 Online ausfallen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 04.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link