Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

129,08 EUR -3,54% (21.05.2020, 11:16)



Nasdaq-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

146,84 USD +3,23% (20.05.2020, 22:00)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Deutschland:

TKE



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Nasdaq:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (21.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Videospielentwicklers Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 von Take-Two hätten sich die Erwartungen überschlagen. Und der Videospielentwickler habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss geliefert: Im vergangenen Quartal sei der Nettogewinn um satte 116 Prozent auf 122,7 Mio. Dollar (etwa 112 Mio. Euro) geklettert. Dennoch habe der US-Titel im nachbörslichen Handel gestern zeitweise mehr als fünf Prozent verloren - das liege am Ausblick.Auch die Quartalsumsätze seien bei Take-Two im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 41 Prozent auf 760,5 Mio. Dollar gestiegen. Davon würden die Buchungen, also die kostenpflichtigen Zusatzinhalte und digitalen Produkte, allein 729,4 Mio. Dollar ausmachen - rund 144 Mio. Dollar mehr als von den Analysten erwartet. Grund dafür seien die starken Erlöse aus wiederkehrenden Zahlungen durch Online-Abos oder Ingame-Angebote - insgesamt stünden diese Buchungen für 54 Prozent der Umsätze von Januar bis März.Im Geschäftsjahr 2019/20 habe der Konzern den Umsatz um 15,7 Prozent auf 3,1 Mrd. Dollar erhöhen können. Dieses starke (digitale) Umsatzwachstum sei dem Coronavirus zu verdanken - im vergangenen Quartal hätten allein die US-Amerikaner neun Prozent mehr für Videospiele ausgegeben (insgesamt 10,86 Mrd. Dollar).Take-Two habe hauptsächlich von dem starken Abschlussquartal dank der Games "NBA 2K20", "Grand Theft Auto V" und "Red Dead Redemption 2" samt den kostenpflichtigen Onlinemodi profitiert. DER AKTIONÄR halte die Aktie von Take-Two weiterhin für aussichtsreich: Aktuell kursiere der Titel nah am 52-Wochen-Hoch bei 149,26 Dollar. Take-Twos etablierte Marken, starke Sport-Game-Deals und das gesteigerte E-Sports-Engagement sollten die Aktie weiter antreiben. Die Prognose des Konzerns für das laufende Geschäftsjahr dürfte daher zurückhaltend sein.Die Take-Two Interactive-Aktie ist seit Januar 2019 eine Empfehlung des AKTIONÄR und hat seitdem an die 20 Prozent gewonnen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link