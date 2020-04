Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (27.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Im März seien mit Videospielen und Konsolen 1,6 Milliarden Dollar umgesetzt worden, 35 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Laut den Marktforschern der NPD Group sei das der erste Anstieg seit sieben Monaten und der umsatzstärkste März seit 2008. Davon profitiere auch die Aktie von Take-Two, die in diesen vier Wochen zehn Prozent zugelegt habe.Gleich drei Spiele von Take-Two hätten im März zu den Top 10 der meistverkauften Games gehört und für klingelnde Kassen gesorgt. Neben dem Dauerbrenner Grand Theft Auto V (GTA V) seien die Sportsimulation NBA 2K20 und der Shooter Borderlands 3 in der Liste. Zum Vergleich: Der größte Konkurrent, Electronic Arts, sei mit keinem Spiel vertreten.Trotzdem sei die Zahl der insgesamt verkauften Spiele im Jahresvergleich von Januar bis März um vier Prozent gesunken. Dafür werde immer mehr Geld mit digitalen Zusatzinhalten verdient. Unter anderem die kostenpflichtigen Online-Angebote für GTA V oder Red Dead Redemption 2 hätten bei Take-Two im letzten Quartal für 78 Prozent der Erlöse gesorgt.Die Q3-Zahlen hätten enttäuscht und die Aktie in den Keller geschickt. Im März seien die Verluste wieder wettgemacht worden, und der Kurs sei mittlerweile auf dem Weg zu einem neuen Hoch. Die Zahlen für das vierte Quartal sollten durch den Umsatzrekord dank der Pandemie nicht enttäuschen.Die Aktie bleibe aussichtsreich. Take-Two ist seit Januar 2019 eine Empfehlung des "Aktionär" und hat seitdem bereits mehr als 30 Prozent zugelegt, so Thobias Quaß. (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link