Nasdaq-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

115,02 USD -0,84% (07.02.2020, 16:28)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Deutschland:

TKE



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Nasdaq:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (07.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Das neue Jahr sei nicht gut für US-Computerspielentwickler gestartet. Im März wolle GTA-Schöpfer Dan Houser das Unternehmen verlassen und nun gebe es auch schlechte Zahlen. Die Take-Two Interactive-Aktie gebe am Freitag deutlich nach.Der Onlineumsatz und die digitalen Services seien für Take-Two Umsatzstützen geworden. Im letzten Jahr habe der neue Plattform übergreifende Titel "Red Dead Redemption 2" für sprudelnde Kassen gesorgt. Im Branchenvergleich stehe die Aktie mit einer Jahresrendite von 18,76% noch gut da. Dennoch breche der Chart aktuell aus einer soliden Seitwärtsbewegung unter die 200-Tage-Linie dicht an die Unterstützung bei gut 101,40 Euro aus. "Der Aktionär" empfehle vorerst abzuwarten, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:105,12 Euro -9,69% (07.02.2020, 16:35)