Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (16.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Videospielentwicklers Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spielepublisher Take-Two Interactive schicke im September gleich drei neue Gaming-Hits ins Rennen. Dabei handle es sich um den neusten Teil von NBA 2K, einen Komplettband der Mafia-Trilogie sowie einen Arcade-Ableger der Wrestling-Serie WWE 2K. Der Aktie dürften diese Titel neuen Schwung geben, denn im Schatten des Mega-Franchises "Grand Theft Auto (GTA)" hätten auch die Basketball-Spiele in den vergangenen Jahren bei den Verkaufszahlen deutlich zulegen können.Zweifellos sei GTA für Take-Two weiter die Cash-Cow schlechthin. Doch auch andere Spiele des Publishers hätten neue Absatzrekorde verzeichnet. Inzwischen habe sich die im letzten Jahr veröffentlichte Basketball-Simulation "NBA 2K20" mehr als zwölf Millionen Mal verkauft. Damit habe die Verkaufszahl bis Ende März rund 33 Prozent höher gelegen als beim Vorgänger "NBA 2K19" im selben Zeitraum.Mit dem am 4. September veröffentlichten "NBA 2K21" sei kürzlich der neueste Teil der Basketball-Serie erschienen. Auch dieser beinhalte wieder Möglichkeiten für Mikrotransaktionen und dürfte Take Two reichlich Cash in die Kasse spülen.Zudem stehe bereits am 18. September der Release des Arcade-Ablegers von "WWE 2K20" an. Zuvor habe die Veröffentlichung von "WWE 2K20" zu einem Shitstorm unter den Fans geführt, da das Spiel zahlreiche Bugs aufgewiesen habe. Beim Arcade-Ableger "WWE 2K Battlegrounds" sollte sich dies besser nicht wiederholen.Die neuen Spiele dürften der Aktie wieder Schwung verleihen. Nach dem Rücksetzer der vergangenen Handelstage gelte es die Hürde in Form der 50-Tage-Linie bei 163,63 Dollar zu knacken. Würden sich die Papiere zudem oberhalb der 170-Dollar-Marke etablieren, rücke auch das Rekordhoch bei 180,61 Dollar in Sichtweite.Seit der Empfehlung in Ausgabe 06/2019 habe die Aktie inzwischen um 54 Prozent zugelegt.Investierte Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2020)