Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (10.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Top-Franchise heiße hier GTA. Das Release von GTA 6 verschiebe sich. Das gefalle den Anlegern natürlich nicht. Die Take-Two Interactive-Aktie knabbere an einer wichtigen Unterstützungsmarke. Sollte sich da noch ein bisschen negatives Momentum aufbauen, dann könnte sie da durchfallen. Dann wären eher Kurse um 140 USD möglich. Langfristig könnte man aber auf dem Niveau zugreifen. Die Take-Two Interactive-Aktie ist relativ zyklisch, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.09.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:128,70 EUR -3,05% (10.09.2021, 16:12)