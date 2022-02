Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

150,05 EUR -1,96% (08.02.2022, 14:48)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

175,10 USD +0,06% (07.02.2022, 22:00)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (08.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Die Ankündigung vom Freitag, dass Take-Two Interactive an "GTA VI" arbeite, habe der Aktie zuletzt etwas Auftrieb gegeben. Die Q3-Zahlen (bis Ende Dezember) sowie die Prognose für das letzte Quartal des Geschäftsjahres hätten am Montagabend die Anleger aber nur teilweise überzeugen können. Die Prognose für das laufende vierte Quartal sei durchweg enttäuschend ausgefallen.Für tiefe Sorgenfalten bei den Take-Two Interactive-Anlegern dürften auch die Aussagen des CEOs Strauss Zelnick gesorgt haben. "Ich glaube nicht, dass wir wegen der Pandemie eine erhöhte Nachfrage haben", habe Zelnick im Rahmen des Earnings-Calls gesagt. "Ich denke, wir sehen derzeit eine normalisierte Nachfrage."Viel Neues sei von Take-Two Interactive im laufenden Quartal zudem nicht zu erwarten. "NBA 2K", "GTA V" und "GTA Online" dürften laut Management auch im laufenden Quartal die größten Treiber sein. Erst gegen Ende des Geschäftsjahrs werde eine aufgefrischte Version von "GTA V" mitsamt dem zugehörigen Multiplayer-Modus auf den Next-Gen-Konsolen erscheinen. Eine Mobile-Version der Spielesammlung "GTA: The Trilogy" mit alten, aber aufgehübschten Titeln solle in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie: