Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (23.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spieleherstellers Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) unter die Lupe.540 Mio. Dollar Umsatz - ohne ein einziges Spiel zu veröffentlichen. Take-Two mache vor, wie man durch Mikrotransaktionen Geld verdiene. Doch bald dürften auch wieder neue Spiele-Releases zur Kursrally des US-Titels beitragen.Im vergangenen Quartal habe der Spielekonzern 540 Mio. Dollar erlöst, wovon 58 Prozent alleine durch Mikrotransaktionen aus den Online-Modi von "GTA 5" und "Red Dead Redemption 2" erzielt worden seien.Besonders erfreulich für Take-Two: Die neueste GTA-Erweiterung namens "The Diamond Casino & Resort" sei bei Spielern gut angekommen. Laut dem Rockstar-Mutterkonzern solle das kostenlose DLC für Rekorde bei den Spielerzahlen gesorgt haben. In der Geschichte von GTA Online seien noch nie so viele Spieler an nur einem Tag und in einer Woche online gewesen.Ebenfalls bemerkbar machen sollte sich der Release von "Borderlands 3". Die Erwartungen für den neuen Teil seien laut der Bank of America Merrill Lynch jedoch angesichts dieses Erfolges zu niedrig angesetzt. Analyst Ryan Gee erwarte für 15 bis 20 Millionen verkaufte Exemplare, was leicht dazu führen sollte, dass die Gewinnprognosen übertroffen würden. Der Vorgänger habe sich mehr als 48 Millionen Mal verkauft.Positive Signale für die Spiele-Aktie. Anleger sollten bei Take-Two dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link