Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

100,56 EUR +3,94% (05.03.2021, 09:26)



NYSE-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

115,59 USD -5,94% (04.03.2021)



ISIN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

US8740391003



WKN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR’s (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (05.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) unter die Lupe.Die Situation auf dem Halbleitermarkt bleibe extrem angespannt. Dabei würden nicht nur die Corona-bedingt hohe Nachfrage nach Elektrogeräten oder die Auswirkungen der Pandemie auf die Lieferketten Probleme machen, sondern auch außergewöhnliche Wetterverhältnisse.So hätten die Fabriken von Samsung, NXP oder Infineon aufgrund einer lang anhaltenden Kältewelle in Texas schließen müssen, da die Stromversorgung mehrfach zusammengebrochen sei. Mittlerweile würden wieder angenehmere Temperaturen in dem südlichen US-Bundesstaat herrschen, doch die Auswirkungen auf die Chip-Produktion würden verheerend bleiben.Zwar würden nach aktuellen Zahlen nur rund zwölf Prozent der weltweiten Produktion auf Anlagen in den USA entfallen, da die Herstellung von Halbleitern ein zeitintensiver und hochsensibler Produktionsprozess sei, müssten die Maschinen aber nun erst aufgeräumt, dann inspiziert und neu kalibriert werden. Das sei nicht nur sehr teuer, sondern dürfte einiges an Zeit in Anspruch nehmen."Es gibt nicht nur unmittelbare Auswirkungen, da die Lagerbestände niedrig sind und die Kunden die Chips so schnell wie möglich brauchen", habe Risto Puhakka Präsident von VLSIresearch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. "Wir stehen vor einem Monat an ausgefallener Produktionsleistung.""Der Aktionär" sehe jedoch gerade jetzt eine gute Nachkaufchance bei TSMC. Denn nicht nur in Sachen Herstellungsprozess sei TSMC technologisch führend, sondern die aktuelle Knappheit habe auch gezeigt, wie wichtig die Taiwanesen für die weltweite Wirtschaft seien.Die aktuell schon starken Wachstumsraten dürften sich im Zuge des aktuellen Kapazitätsausbaus und der steigenden Nachfrage aus Sektoren wie der Autoindustrie noch einmal beschleunigen. Insbesondere nach dem jüngsten Rücksetzer seien diese Chancen mit einem 22er KGV von 25 wieder etwas günstiger bewertet.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der im Juli in Ausgabe 32/2020 empfohlenen TSMC-Aktie nun nachzukaufen. Das Kursziel liege bei 120 Euro, der Stopp sollte knapp unterhalb des horizontalen Widerstands und des noch offenen Gaps aus dem November bei 77 Euro gezogen werden. (Analyse vom 05.03.2021)