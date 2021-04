Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Chinesische Drohgebärden in Richtung Taiwan haben sich in den vergangenen Wochen massiv verschärft, so die Experten von FERI Institut.Taiwan besitze seit Jahrzehnten einen unklaren Status. Zwar reklamiere das Land seine Eigenständigkeit, diese werde jedoch im Wesentlichen nur von der Schutzmacht USA anerkannt und gewährleistet. Die chinesische Führung bezeichne Taiwan als "abtrünnige Provinz", fordere eine "Wiedervereinigung" und drohe ganz offen mit Krieg und Invasion für den Fall, dass Taiwan seine Unabhängigkeit erkläre. Die USA hätten ihrerseits mehrfach signalisiert, dass sie einer Aggression Chinas nicht tatenlos zusehen würden, und im Februar mit der Entsendung eines Flugzeugträgers in die Region reagiert. Dass China gerade jetzt den Druck auf Taiwan erhöhe, sei nach Einschätzung des FERI Cognitive Finance Institute kein Zufall. Mit den gezielten Provokationen teste die chinesische Führung gezielt die Standfestigkeit und Handlungsfähigkeit der Schutzmacht USA unter ihrem neuen Präsidenten Joe Biden.Da Taiwan nicht nur an einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt liege, sondern mit TSMC auch einen der weltweit wichtigsten Produzenten hochwertiger Computerchips repräsentiere, hätte eine Eskalation schockartige Folgen für Weltwirtschaft und Kapitalmärkte. Schon heute leide die Weltwirtschaft unter akuter Knappheit von Computerchips, was durch negative Entwicklungen in Taiwan massiv verschärft würde. "Der aktuelle Taiwan-Konflikt belastet das geopolitische Klima und bedroht zugleich die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft. Damit ist klar, dass eine weitere Eskalation um Taiwan nicht als weit entferntes "non-event" abgetan werden kann", betone Dr. Heinz-Werner Rapp. Investoren sollten deshalb den "Trouble Spot Taiwan" in nächster Zeit sehr genau im Blick behalten und die davon ausgehenden Risiken keinesfalls unterschätzen. (27.04.2021/ac/a/m)