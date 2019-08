Düsseldorf-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

67,83 Euro -0,13% (06.08.2019, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

68,43 Euro +0,60% (06.08.2019, 13:07)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

76,19 USD -1,98% (05.08.2019)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (06.08.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse des Analysten Jonathan Atkin von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Jonathan Atkin, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.T-Mobile US Inc. habe die Erwartungen an das zweite Quartal übertroffen und die Planungen für das Gesamtjahr angehoben.Die Analysten von RBC Capital Markets gehen davon aus, dass T-Mobile auf die positive Dynamik beim Kundenwachstum setzen könne. Die Durchdringung der verschiedenen Marktsegmente nehme zu.Analyst Jonathan Atkin passt das Kursziel für die T-Mobile US-Aktie von 80,00 auf 87,00 USD nach oben an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: