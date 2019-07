Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

74,20 Euro -1,77% (29.07.2019, 17:06)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

82,28 USD -2,34% (29.07.2019, 18:03)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:
A1T7LU

A1T7LU



Ticker Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:
TMUS

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse der Analystin Jennifer Fritzsche von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse äußert Jennifer Fritzsche, Aktienanalystin von Wells Fargo Advisors, in Bezug auf die Aktien des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wells Fargo Advisors weisen darauf hin, dass das US-Justizministerium den Zusammenschluss von T-Mobile US Inc. und Sprint unter Auflagen genehmigt habe.Zwar müssten nun noch Gerichtsurteile abgewartet werden. Grundsätzlich hält die Analystin Jennifer Fritzsche den Deal für sehr vorteilhaft.In ihrer T-Mobile US-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wells Fargo Advisors den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 82,00 auf 98,00 USD.Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:74,28 Euro -1,81% (29.07.2019, 16:35)