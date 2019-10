Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.

Atlanta (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von Analyst Greg Miller von SunTrust Robinson Humphrey:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Greg Miller, Analyst vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey, seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Mobilfunkunternehmens T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS).Die Quartalszahlen von T-Mobile US Inc. seien weiterhin ein Beleg für Stärke der Geschäftsstrategie. Das Unternehmen schaffe es, in einem wettbewerbsintensiven und zunehmend gesättigten Markt Anteile zu gewinnen.Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey bleiben zuversichtlich, dass der Zusammenschluss mir Sprint erfolgreich abgeschlossen werden könne. Nach Meinung von Analyst Greg Miller gehöre T-Mobile weiterhin zu den Branchenbesten.In ihrer T-Mobile US-Aktienanalyse stufen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey den Titel unverändert mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 80,00 auf 95,00 USD herauf.Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:74,65 Euro +1,73% (30.10.2019, 16:32)