Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns bleibe nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint auf Erfolgskurs. Im dritten Quartal habe der Gewinn im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) zugelegt, wie T-Mobile am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Die Erlöse seien um 74 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar gewachsen. Trotz Corona-Krise seien nach Abzug von Kündigungen 689.000 neue Telefonverträge unter eigener Marke hinzugekommen.T-Mobile US habe nach dem starken Quartal seine Jahresziele angehoben und zudem verkündet, dass die im 1. April nach einer zweijährigen kartellrechtlichen Zitterpartie vollzogene Fusion mit Sprint schneller zu Kostensenkungen führe als ursprünglich erwartet. Die Quartalszahlen hätten die Markterwartungen insgesamt deutlich übertroffen, die Aktie sei nachbörslich zunächst um rund fünf Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn habe der Kurs bereits um fast 50 Prozent zugelegt.Bereits im Vorfeld der Zahlen hätten einige Analysten ihre Kaufempfehlungen bekräftigt. Die Schweizer Großbank UBS beispielsweise habe das Kursziel für T-Mobile US von 120 auf 140 Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst John Hodulik habe seine Ergebnisschätzungen für die Telekom-Tochter in einer am Dienstag vorliegenden Studie aufgestockt. Er habe das Kostenmanagement und die Synergieschöpfung gelobt.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Bewertung der Papiere von T-Mobile US bei einem Kursziel von 140 Dollar mit "outperform" neu aufgenommen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom dürfte vom Branchenwandel und der neu gewonnenen Marktführerschaft bei den Netzkapazitäten profitieren, habe Analyst Douglas Mitchelson in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Der jüngste Kursrückschlag biete für mittel- oder langfristige denkende Anleger eine attraktive Einstiegsmöglichkeit."Der Aktionär" bleibt optimistisch und rät dazu, die Gewinne weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link