Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (03.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) unter die Lupe.Die Telekom-Tochter T-Mobile US habe im dritten Quartal deutlich weniger verdient, seine Jahresziele aber dennoch erhöht. Der Nettogewinn sei gegenüber dem Vorjahreswert um knapp 45 Prozent auf 691 Millionen Dollar (597 Millionen Euro) gesunken, wie T-Mobile am Dienstag nach US-Börsenschluss in Bellevue mitgeteilt habe. Grund für den Rückgang seien vor allem Belastungen von 707 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Fusion mit dem Rivalen Sprint gewesen.Analysten hätten im Schnitt mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Dafür seien die Erlöse mit einem Zuwachs von knapp zwei Prozent auf 19,6 Milliarden Dollar unter den Erwartungen der Wall Street geblieben. T-Mobile habe in den drei Monaten bis Ende September unter dem Strich 673.000 neue Telefonverträge unter eigener Marke verbucht, rund zwei Prozent weniger als vor einem Jahr. Konzernchef Mike Sievert sei dennoch zufrieden gewesen und habe von "unglaublichen" Ergebnissen gesprochen.T-Mobile habe seine Jahresziele zum dritten Mal in Folge angehoben und gehe für 2021 jetzt von einem noch höheren bereinigten Betriebsgewinn und Kundenwachstum aus. Zudem rechne T-Mobile im laufenden Geschäftsjahr mit potenziellen Kostensenkungen zwischen 3,2 Milliarden und 3,5 Milliarden Dollar durch den Zusammenschluss mit Sprint. Zuvor habe die Prognose bei 2,9 Milliarden bis 3,2 Milliarden Dollar gelegen.Die Aktie von T-Mobile US habe bis zum Handelsende nahezu alle Tagesverluste aufholen können. Das Papier habe in den vergangenen Wochen allerdings deutlich unter Druck gestanden. Anleger sollten den Stopp zur Absicherung auf 82 Euro nachziehen. Bei der Mutter Deutsche Telekom werde es am 12. November spannend. Dann werde der Konzern seine Bücher öffnen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: